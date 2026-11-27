Жителя Дагестана задержали за приставания в интернете к девочкам из Сургута
Полицейские из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) задержали в Дагестане подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности двух восьмилетних девочек из Сургута, сообщили в полиции Югры.
Предварительно установлено, что в феврале 2023 года 45-летний житель Махачкалы отправил детям в мессенджере непристойные голосовые сообщения, получив в ответ фотографии несовершеннолетних. Следственные органы Югры возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), но тогда раскрыть преступление не удалось.
В этом году была получена оперативная информация о причастности к произошедшему жителя Дагестана. В ходе выезда полицейских ХМАО на место жительства подозреваемого у него изъяли телефон и две карты памяти, на которых были обнаружены фотографии, имеющие доказательственное значение для следствия. Жителя доставили в Югру, где его арестовал Сургутский городской суд. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.