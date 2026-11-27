В этом году была получена оперативная информация о причастности к произошедшему жителя Дагестана. В ходе выезда полицейских ХМАО на место жительства подозреваемого у него изъяли телефон и две карты памяти, на которых были обнаружены фотографии, имеющие доказательственное значение для следствия. Жителя доставили в Югру, где его арестовал Сургутский городской суд. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.