В перечень вошли, в частности, школа № 81 им. Героя Советского Союза П. Панина, школа № 7 им. Александры Пахмутовой, школа № 54, на базе которой действует Дом Юнармии, а также открытые в 2025 году школы № 9 и № 121. Для получения статуса учреждение обязано иметь юнармейский или кадетский отряд, участвовать в этапах игры «Зарница 2.0» и направлять учеников 8-х и 10-х классов на учебные сборы по основам безопасности и защиты Родины на базе «Авангарда». Партнерами проекта выступают центр «ВОИН», «Юнармия» и ДОСААФ.