Волгоградские школы закрепили за оборонно-спортивным лагерем
27 школ Волгограда получили статус опорных площадок оборонно-спортивного лагеря «Авангард». Соглашения о сотрудничестве подписаны 26 ноября на территории лагеря в Среднеахтубинском районе, сообщили в администрации региона.
В перечень вошли, в частности, школа № 81 им. Героя Советского Союза П. Панина, школа № 7 им. Александры Пахмутовой, школа № 54, на базе которой действует Дом Юнармии, а также открытые в 2025 году школы № 9 и № 121. Для получения статуса учреждение обязано иметь юнармейский или кадетский отряд, участвовать в этапах игры «Зарница 2.0» и направлять учеников 8-х и 10-х классов на учебные сборы по основам безопасности и защиты Родины на базе «Авангарда». Партнерами проекта выступают центр «ВОИН», «Юнармия» и ДОСААФ.
Лагерь «Авангард» открыт в мае 2024 года по инициативе губернатора Андрея Бочарова на базе спортшколы «Юный ястреб». В октябре 2026 года Владимир Путин поддержал закрепление за Волгоградской областью проведения финалов «Зарницы 2.0» на постоянной основе — регион принимал их трижды.