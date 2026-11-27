Ключевой объект в Ерзовке, направленный на обеспечение водой заречной части поселка, технически готов и готовится к вводу в эксплуатацию. В рамках проекта здесь возведена блочно-модульная насосная станция, резервуары чистой воды и проложено 11 км магистрального водопровода. По данным областного комитета ЖКХ, сейчас на площадке завершаются пусконаладочные работы.