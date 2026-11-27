В Волгоградской области за 563 млн рублей модернизируют водоснабжение пригородов
В Городищенском районе Волгоградской области завершается масштабная реконструкция систем водоснабжения рабочих поселков Ерзовка и Котлубань. Общая стоимость контрактов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», составляет 563 млн руб.
Ключевой объект в Ерзовке, направленный на обеспечение водой заречной части поселка, технически готов и готовится к вводу в эксплуатацию. В рамках проекта здесь возведена блочно-модульная насосная станция, резервуары чистой воды и проложено 11 км магистрального водопровода. По данным областного комитета ЖКХ, сейчас на площадке завершаются пусконаладочные работы.
В Котлубани, где стоимость работ оценивается в 345 млн руб., строительство ведется на трех площадках водозабора. Уже смонтированы очистные и насосные станции, ведется замена 2,3 км изношенных сетей. Строительная готовность объекта составляет 78%, ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2027 года.
Работы реализуются при поддержке федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Аналогичные проекты по замене устаревшего оборудования на блочно-модульные аналоги ранее были реализованы в ряде других муниципалитетов региона.