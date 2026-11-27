Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области с начала 2026 года вынесла 683 постановления о нарушении лицензионных и обязательных требований на общую сумму свыше 68 млн руб., сообщили в пресс-службе региональной администрации. Только за ноябрь к административной ответственности привлечены 39 организаций на сумму более 5 млн руб.