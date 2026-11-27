Волгоградские коммунальщики заплатили 68 млн рублей за нарушения лицензионных требований
Госжилнадзор подвел итоги деятельности за 11 месяцев 2026 года
Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области с начала 2026 года вынесла 683 постановления о нарушении лицензионных и обязательных требований на общую сумму свыше 68 млн руб., сообщили в пресс-службе региональной администрации. Только за ноябрь к административной ответственности привлечены 39 организаций на сумму более 5 млн руб.
Всего за отчетный период надзорный орган провел порядка 2 тыс. проверочных мероприятий, выдал свыше 700 предписаний и объявил 3,6 тыс. предостережений. В перечне выявленных нарушений — несоблюдение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами, правил содержания и ремонта жилого фонда, а также нормативного уровня и режима предоставления коммунальных услуг. Ответственность наступает для УК, ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций и их должностных лиц.
Жалобы на перебои с отоплением, в том числе поступившие на «горячую линию», находятся на особом контроле инспекции до полного возобновления подачи ресурса. Обращения принимаются через ГИС ЖКХ, приложение «Госуслуги. Дом» и платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». В ведомстве отметили, что аудитория сервиса «Госуслуги. Дом» в регионе превысила 275 тыс. пользователей.
Отраслевые наблюдатели связывают рост числа штрафов с ужесточением федеральных требований. С ноября 2025 года в КоАП действуют новые санкции за нарушения при подготовке к отопительному сезону. В Волгоградской области с 4 декабря вступают в силу и дополнительные региональные штрафы за несоблюдение правил благоустройства.