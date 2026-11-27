Вместе с тем экспертная группа, созданная по поручению губернатора Андрея Бочарова, уже формирует рекомендации по дифференцированной поддержке посевов весной. В частности, специалисты указывают на необходимость ранней азотной подкормки сразу после возобновления вегетации для стимуляции кущения и компенсации последствий засушливой осени.