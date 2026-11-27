Волгоградские аграрии рассчитывают на весеннюю подкормку озимых
И ссылаются на дефицит осенних осадков
Озимые культуры в Волгоградской области, занимающие порядка 1,5 млн га, вступают в зимний период преимущественно в хорошем и удовлетворительном состоянии. Об этом по итогам заседания оперативного штаба под руководством заместителя губернатора Василия Иванова, сообщили в областном комитете сельского хозяйства.
По данным ведомства, основную площадь занимает пшеница; в структуре сева также присутствуют рожь, тритикале и ячмень. Осадки, выпавшие во второй декаде ноября, частично компенсировали дефицит влаги, отмечавшийся в осенний период, что позволило растениям укрепиться перед наступлением отрицательных температур.
Вместе с тем экспертная группа, созданная по поручению губернатора Андрея Бочарова, уже формирует рекомендации по дифференцированной поддержке посевов весной. В частности, специалисты указывают на необходимость ранней азотной подкормки сразу после возобновления вегетации для стимуляции кущения и компенсации последствий засушливой осени.
Волгоградская область входит в число крупнейших зернопроизводящих регионов ЮФО. В 2026 году регион также наращивает инфраструктуру хранения. Ранее было объявлено о расширении элеваторных мощностей на 500 тыс. тонн. Мониторинг состояния озимых в разрезе природно-климатических зон продолжается в выездном режиме.