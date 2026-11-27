Региональные услуги перевели на федеральную платформу, чтобы сосредоточить их в одном разделе. Они сгруппированы по тематическим блокам в соответствии с наиболее распространенными жизненными ситуациями. На портале также собраны все меры поддержки участников СВО и членов их семей.