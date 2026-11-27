На «Госуслугах» заработал региональный раздел Удмуртии
С 1 декабря прекратит работу прежний портал госуслуг республики
На федеральном портале «Госуслуги» заработал региональный раздел Удмуртии. С 1 декабря региональный портал государственных и муниципальных услуг прекратит работу, сообщил и. о. заместителя председателя правительства республики Тимур Меджитов.
Региональные услуги перевели на федеральную платформу, чтобы сосредоточить их в одном разделе. Они сгруппированы по тематическим блокам в соответствии с наиболее распространенными жизненными ситуациями. На портале также собраны все меры поддержки участников СВО и членов их семей.
По данным господина Меджитова, за пять лет число активных пользователей «Госуслуг» в Удмуртии выросло более чем в два раза и достигло 1,025 млн человек. На портале размещены все 87 массовых социально значимых услуг республиканского и муниципального уровней.
Одной из наиболее востребованных услуг стала запись на прием к врачу. За десять месяцев 2026 года жители подали через портал 1,3 млн заявлений.