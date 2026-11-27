«Великан» уголовного масштаба
В Петербурге задержали адвоката по делу о попытке завладеть активом экс-главы «Ленфильма»
В Санкт-Петербурге задержали адвоката и его помощника по делу о попытке завладеть торгово-развлекательным комплексом «Великан Парк», подконтрольным бывшему генеральному директору киностудии «Ленфильм» Эдуарду Пичугину. Одним из фигурантов стал бывший партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Иван Смирнов. Предметом уголовного расследования стала сделка по переуступке прав требования по кредиту Сбербанка, которую владельцу киноцентра удалось оспорить в арбитраже. При этом имущественный спор вокруг объекта, стоимость которого эксперты оценивают не менее чем в 3 млрд рублей, не завершен. Банк требует взыскать с господина Пичугина, кинопродюсера Федора Бондарчука и ряда других ответчиков 924,2 млн рублей.
Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу 26 ноября сообщило о задержании адвоката и его доверенного лица. Им предъявлены обвинения в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что с ноября 2022 по сентябрь 2025 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, пытались получить контроль над несколькими компаниями и завладеть имущественным комплексом ТРК «Великан Парк». Для этого, по версии СКР, был заключен притворный договор уступки прав требования, позволивший подконтрольной фигурантам организации стать кредитором владельца недвижимости. Реализовать задуманное, как полагают следователи, не удалось благодаря признанию сделки недействительной в арбитражном суде. Следствие направило в суд ходатайства об избрании обвиняемым меры пресечения.
Киноцентр «Великан Парк» площадью 13,8 тыс. кв. м открылся в Александровском парке Петербурга в 2013 году. Его собственником является ООО «Интерком», 10% которого напрямую принадлежат Эдуарду Пичугину, еще 90% — ООО «Киносити Девелопмент». Последняя компания в равных долях принадлежит господину Пичугину и его деловому партнеру Андрею Лукичеву. Ранее долей в «Киносити Девелопмент» владел Федор Бондарчук.
В феврале 2014 года Сбербанк открыл «Интеркому» кредитную линию с лимитом 788,45 млн рублей под 11,8% годовых сроком на десять лет. Обеспечением по кредиту стали здание киноцентра и земельный участок под ним, доли в компаниях, а также поручительства физических и юридических лиц.
В декабре 2022 года Сбербанк уступил право требования задолженности в размере 652,24 млн рублей ООО «Петровский Арт Лофт». Для приобретения долга компания сама привлекла кредит на 652 млн рублей в банке «Россия». В течение следующего года новый кредитор неоднократно повышал процентную ставку для «Интеркома». К декабрю 2023 года она достигла 25,5% годовых. Одновременно «Петровский Арт Лофт» инициировал банкротные разбирательства в отношении «Интеркома» и Эдуарда Пичугина.
Об уголовном деле в связи с конфликтом вокруг киноцентра стало известно в апреле 2024 года. Тогда сотрудники ФСБ провели обыски у помощников Ивана Смирнова, занимавшего на тот момент должность управляющего партнера петербургского офиса адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».
Владелицей и генеральным директором «Петровского Арт Лофта», по данным СПАРК, являлась Кристина Смирнова, которую издание 47news называл супругой адвоката.
Сам Иван Смирнов в апреле 2024 года в беседе со СМИ отрицал наличие состава преступления, настаивая на гражданско-правовом характере спора. Повышение процентной ставки он объяснял рыночными обстоятельствами и увеличением кредитного риска, утверждая, что с февраля 2023 года заемщик перестал вносить ежемесячные платежи.
Параллельно «Интерком» пытался оспорить уступку прав требования в арбитраже. Первоначально две судебные инстанции отказали компании в удовлетворении иска, однако в июле 2024 года кассация направила дело на новое рассмотрение. В марте 2025 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал сделку недействительной.
В ходе разбирательства суды исследовали в том числе документы, полученные в рамках уголовного расследования. Из них следовало, что еще до заключения договора уступки сотрудники Сбербанка передавали будущему кредитору внутреннюю документацию «Интеркома».
В судебных материалах фигурировал и документ под названием «План действий по получению Великан парка». Арбитраж пришел к выводу, что действия сторон сделки были согласованными и направленными на причинение вреда заемщику.
Сбербанк в ходе разбирательства указывал, что перспективы погашения долга в установленный кредитным договором срок оставались неопределенными. Вместе с тем суд обратил внимание на то, что в результате уступки прав требования банк лишился более 60 млн рублей потенциального дохода от процентов по кредиту, а стоимость предоставленного обеспечения более чем в 2,5 раза превышала размер уступленной задолженности.
В сентябре 2025 года решение о признании сделки недействительной устояло в апелляции, а в июле 2026 года — в кассации. В октябре Верховный суд РФ отказал Сбербанку в передаче кассационной жалобы на рассмотрение экономической коллегии. После возвращения Сбербанку статуса кредитора господин Пичугин, по его словам, летом 2026 года погасил задолженность из личных средств. В ноябре арбитраж признал заявление о несостоятельности предпринимателя необоснованным и прекратил производство по делу о его банкротстве.
Тем не менее Сбербанк требует взыскать 924,2 млн рублей с ООО «Интерком», ООО «Киносити Девелопмент», Эдуарда Пичугина, Андрея Лукичева и Федора Бондарчука, а также обратить взыскание на здание киноцентра и землю под ним. Представитель господина Пичугина ранее заявлял «Ъ» о полном погашении задолженности, однако собеседник, знакомый с обстоятельствами спора, утверждал обратное. В Сбербанке тогда отказались от комментариев. Заседание по делу назначено на 9 декабря. По оценке руководителя проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергея Дуванова, стоимость «Великан Парка» составляет не менее 3 млрд рублей.