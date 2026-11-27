В Санкт-Петербурге задержали адвоката и его помощника по делу о попытке завладеть торгово-развлекательным комплексом «Великан Парк», подконтрольным бывшему генеральному директору киностудии «Ленфильм» Эдуарду Пичугину. Одним из фигурантов стал бывший партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Иван Смирнов. Предметом уголовного расследования стала сделка по переуступке прав требования по кредиту Сбербанка, которую владельцу киноцентра удалось оспорить в арбитраже. При этом имущественный спор вокруг объекта, стоимость которого эксперты оценивают не менее чем в 3 млрд рублей, не завершен. Банк требует взыскать с господина Пичугина, кинопродюсера Федора Бондарчука и ряда других ответчиков 924,2 млн рублей.