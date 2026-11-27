Третьими лицами по процессу проходят микрокредитные организации, банки, ресурсоснабжающие и прочие компании. Среди них ПАО «Сбербанк», ООО МКК «Купи не копи» (Москва), ООО «Денежная истина» (Братск), ПАО «Т Плюс», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», АО «Ситиматик», Кристина Цуканова и др. Судья Наталья Горбунова приняла иск к рассмотрению. Заседание назначили на 21 декабря.