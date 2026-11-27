Уволенный тренер гонщиков Балакова Саратовской области подал на банкротство
Кирилл Цуканов задолжал по кредитам, оплате ЖКХ и алиментам 2,23 миллиона рублей
Арбитражный суд (АС) Саратовской области принял к рассмотрению иск о банкротстве мастера спорта по мотогонкам международного класса Кирилла Цуканова. Заявитель — сам господин Цуканов, указано в картотеке арбитражных дел.
Третьими лицами по процессу проходят микрокредитные организации, банки, ресурсоснабжающие и прочие компании. Среди них ПАО «Сбербанк», ООО МКК «Купи не копи» (Москва), ООО «Денежная истина» (Братск), ПАО «Т Плюс», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», АО «Ситиматик», Кристина Цуканова и др. Судья Наталья Горбунова приняла иск к рассмотрению. Заседание назначили на 21 декабря.
Кирилл Цуканов — бывший гонщик балаковского спидвейного клуба «Турбина», экс-тренер молодежной команды. Среди третьих лиц есть капитан «Турбины» Илья Чалов. Летом 2023 года господина Цуканова уволили после происшествия на улице — похожий на спортсмена мужчина пробежался голым по Балакову.