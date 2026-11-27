Вождение грузовых поездов повышенной массы способствует повышению провозной способности железной дороги, в первую очередь, на наиболее загруженных участках на главном ходу Транссиба. На полигон СвЖД приходится более 1,3 тыс. км основного маршрута Транссиба — от станции Чепца до Называевской. Магистраль пересекает границу Европы и Азии и проходит через Уральский хребет. Для преодоления участков со сложным горным профилем без переформирования в пути СвЖД развивает инфраструктуру тяжеловесного движения и увеличивает парк современных электровозов. Также составы повышенной массы позволяют ускорять продвижение вагонопотоков, снижать нагрузку на мощности грузовых станций, сокращать эксплуатационные расходы и повышать эффективность работы тягового подвижного состава и локомотивных бригад.