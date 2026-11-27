СвЖД увеличила среднюю массу грузовых поездов до 4,1 тыс. тонн за 10 месяцев
Свердловская железная дорога (СвЖД) довела среднюю массу грузовых составов до 4155 тонн по итогам января-октября 2026 года. Показатель вырос на 0,6% благодаря активному применению технологий вождения тяжеловесных и соединенных поездов, сообщили в пресс-службе СвЖД.
За 10 месяцев по магистрали прошло более 3,7 тыс. тяжеловесных составов массой 8-9 тыс. тонн. Дополнительно на станциях СвЖД сформировано 357 поездов массой 7-9 тыс. тонн.
Вождение грузовых поездов повышенной массы способствует повышению провозной способности железной дороги, в первую очередь, на наиболее загруженных участках на главном ходу Транссиба. На полигон СвЖД приходится более 1,3 тыс. км основного маршрута Транссиба — от станции Чепца до Называевской. Магистраль пересекает границу Европы и Азии и проходит через Уральский хребет. Для преодоления участков со сложным горным профилем без переформирования в пути СвЖД развивает инфраструктуру тяжеловесного движения и увеличивает парк современных электровозов. Также составы повышенной массы позволяют ускорять продвижение вагонопотоков, снижать нагрузку на мощности грузовых станций, сокращать эксплуатационные расходы и повышать эффективность работы тягового подвижного состава и локомотивных бригад.
Еще одним инструментом повышения пропускной способности является организация вождения соединенных поездов на отдельных участках. Движением такого состава управляют два синхронно работающих электровоза, расположенных в начале и в середине поезда. В январе-октябре на СвЖД проведено 83 соединенных поезда. Составы были сформированы на станции Седельниково и переданы на Южно-Уральскую железную дорогу по станции Колчедан.