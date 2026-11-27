Экс-полицейскую и врача на Урале обвинили в мошенничестве с выплатами за СВО
Ленинский районный суд Нижнего Тагила арестовал двух человек по обвинению в мошенничестве с выплатами бойцам специальной военной операции (СВО) в особо крупном размере. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Как считает следствие, бывшая сотрудница полиции Анастасия Колбасова входила в доверие к потерпевшим, а врач, заведующий отделением медучреждения Юрий Чуриков, предоставлял поддельные медицинские документы. Им удалось похитить у военнослужащих, принимающих участие в СВО, более 3 млн руб.
Юрий Чуриков заключен под стражу до 5 января — он был взят под стражу в зале суда. Анастасию Колбасову отправили под домашний арест на тот же срок.