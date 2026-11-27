По предварительным данным, 63-летний житель Курганской области, находившийся за рулем «Лады Гранты», ехал со стороны Ивделя в направлении Югорска (ХМАО). Он не выбрал скорость, соответствующую дорожным и погодным условиям, и не справился с управлением. В результате водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Focus 51-летней жительницы Пелыма (Свердловская область).