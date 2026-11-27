Три жителя Курганской области погибли в ДТП недалеко от Ивделя
На севере Свердловской области случилось ДТП, в результате которого погибли три жителя Курганской области. Авария произошла в Ивдельском муниципальном округе на 113 км дороги Ивдель — граница Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) накануне в 20:47.
По предварительным данным, 63-летний житель Курганской области, находившийся за рулем «Лады Гранты», ехал со стороны Ивделя в направлении Югорска (ХМАО). Он не выбрал скорость, соответствующую дорожным и погодным условиям, и не справился с управлением. В результате водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Focus 51-летней жительницы Пелыма (Свердловская область).
В ДТП погибли водитель «Лады» и пассажиры 61 и 55 лет. Водителя Ford с травмами доставили медики в центральную районную больницу Ивделя. Обстоятельства аварии устанавливаются.