Мать и трое детей погибли в пожаре в Салехарде
В Салехарде возбуждено уголовное дело после гибели четырех человек во время пожара по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщили в управлении СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).
Пожар произошел ночью 27 ноября в частном доме. По информации следствия, тела женщины и ее троих детей были обнаружены после тушения. Удалось спастись мужчине — ему оказывается медицинская помощь.
Как сообщили в окружном МЧС, сообщение о возгорании поступило пожарным в 2:19. На момент прибытия бригады на место через несколько минут наблюдалось полное горение кровли. Открытое горение ликвидировано в 3:22. Причины пожара установят по результатам пожарно-технической судебной экспертизы, причины смерти — на судебно-медицинской экспертизе.