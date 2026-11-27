В Салехарде возбуждено уголовное дело после гибели четырех человек во время пожара по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщили в управлении СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).