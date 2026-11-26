К уборке улиц приступили сотрудники предприятия «Горзеленхозстрой». Основные силы направили на расчистку магистралей, по которым движется общественный транспорт и проезжают экстренные службы. Параллельно рабочие убирают второстепенные улицы, подъезды к социальным учреждениям и остановки во всех районах города.