Коммунальные службы Ярославля перевели в режим повышенной готовности из-за снега
Коммунальные службы Ярославля перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада и сильных порывов ветра. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до конца 27 ноября, сообщил мэр города Алексей Михайлов.
К уборке улиц приступили сотрудники предприятия «Горзеленхозстрой». Основные силы направили на расчистку магистралей, по которым движется общественный транспорт и проезжают экстренные службы. Параллельно рабочие убирают второстепенные улицы, подъезды к социальным учреждениям и остановки во всех районах города.
Всего на улицах задействовано более 80 единиц специализированной техники и свыше 50 человек.
Мэр призвал водителей снижать скорость и соблюдать дистанцию, а пешеходов — обходить скользкие участки и не приближаться к работающей уборочной технике.