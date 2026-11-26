Саратовская область в третий раз пытается взять кредит 5,2 миллиарда рублей
Каждый раз регион снижает предложение по ставке
ГКУ Саратовской области «Государственное агентство по централизации закупок» (ГАЦЗ) объявило 12 аукционов на предоставление региону кредитных линий. “Ъ” нашел подробности в ЕИС «Госзакупки».
Регион берет деньги на погашение текущих долгов. Заявки от потенциальных поставщиков принимают до 4 декабря. Заказчик объявит итоги конкурса 7 декабря.
10 тендеров с начальной ценой каждого 81 млн руб. подразумевают открытие на год для Саратовской области кредитных линий по 500 млн руб. На двух аукционах ГАЦЗ разыгрывает подряды по кредитованию региона на 102,14 млн руб., стоимость каждого составляет до 16,54 млн руб. Суммарно регион планирует взять кредиты на 5,2 млрд руб. и заплатить за них до 843,08 млн руб. Максимальная ставка, к которой готова область, — 16,21% годовых.
Первую попытку рефинансировать долг Саратовская область предприняла в октябре, когда ГАЦЗ опубликовало 15 тендеров на получение в кредит 5,3 млрд руб. За исполнение контрактов заказчик предлагал до 901 млн руб. — регион был готов к ставке 17% годовых. После того, как заявок не поступило, учреждение объявило 10 аукционов на предоставление кредитных линий общим объемом 4,74 млрд руб. Потенциальные подрядчики могли получить до 768,5 млн руб. (16,3% годовых).