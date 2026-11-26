10 тендеров с начальной ценой каждого 81 млн руб. подразумевают открытие на год для Саратовской области кредитных линий по 500 млн руб. На двух аукционах ГАЦЗ разыгрывает подряды по кредитованию региона на 102,14 млн руб., стоимость каждого составляет до 16,54 млн руб. Суммарно регион планирует взять кредиты на 5,2 млрд руб. и заплатить за них до 843,08 млн руб. Максимальная ставка, к которой готова область, — 16,21% годовых.