ХК «Автомобилист» уступил «Трактору» в Челябинске
Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Челябинске завершилась в овертайме со счетом 3:2.
В составе «Трактора» шайбы забросили Григорий Дронов, Нэйтан Легаре и Борис Катчук. У «Автомобилиста» отличились Максим Денежкин и Роман Горбунов.
После 30 матчей «Автомобилист» набрал 34 очка и занимает пятое место в Восточной конференции. «Трактор» с 34 очками после 31 игры располагается на шестой строчке.
Следующий матч екатеринбургская команда проведет 1 декабря на домашнем льду против астанинского «Барыса».