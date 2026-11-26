Поправки к закону «Об образовании», в которых конкретизировались правила прохождения школьниками на домашнем обучении промежуточной аттестации, были подготовлены в двух вариантах. Первый законопроект внесла в конце 2025 года Брянская областная дума, второй — в мае 2026 года — депутаты из КПРФ. Авторы инициатив указывали, что прохождение промежуточной аттестации сейчас является лишь правом, а не обязанностью школьников. Закон также не устанавливает расписания проверок, здесь родители должны договариваться с выбранной ими школой.