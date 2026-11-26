ГД отклонила два законопроекта об усилении контроля за детьми на домашнем обучении
В четверг, 26 ноября, Госдума отклонила сразу два законопроекта, направленных на усиление контроля за детьми, получающими образование на дому. Сейчас прохождение такими детьми промежуточной аттестации вообще не контролируется, и авторы инициатив предлагали возложить эти обязанности на органы местного самоуправления. Однако депутаты решили, что это создаст излишнюю нагрузку как на родителей, так и на школы, а для проверки знаний достаточно обязательных выпускных экзаменов.
Действующие правила позволяют получить школьное образование в формате семейного обучения, которое обычно называют домашним, и самообразования. Ребенок может учиться дома с родителями и репетиторами или, например, на онлайн-платформе. По данным Минпросвещения, в сентябре 2025 года домашнее обучение выбрали 99,4 тыс. детей примерно из 18 млн получающих среднее образование.
Поправки к закону «Об образовании», в которых конкретизировались правила прохождения школьниками на домашнем обучении промежуточной аттестации, были подготовлены в двух вариантах. Первый законопроект внесла в конце 2025 года Брянская областная дума, второй — в мае 2026 года — депутаты из КПРФ. Авторы инициатив указывали, что прохождение промежуточной аттестации сейчас является лишь правом, а не обязанностью школьников. Закон также не устанавливает расписания проверок, здесь родители должны договариваться с выбранной ими школой.