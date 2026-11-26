По словам господина Мельниченко, сейчас программа не действует, поскольку на нее не выделены средства. Чтобы запустить ее вновь, региону предстоит заключить с банком ДОМ.РФ соглашение на 2027–2029 годы, после чего будут утверждены новые лимиты. За два года на эти цели было направлено 300 млн руб., частично погасить ипотеку удалось 570 многодетным семьям.