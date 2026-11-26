В Пензенской области возобновят выплаты на ипотеку многодетным семьям
Программа была приостановлена из-за нехватки средств
Приостановленная программа погашения ипотеки для многодетных семей в Пензенской области будет возобновлена в 2027 году и продлится до 2029 года. Об этом губернатор Олег Мельниченко заявил на прямой линии.
Выплата в размере до 1 млн руб. полагается семьям, в которых третий или последующий ребенок появился на свет начиная с 1 января 2025 года. Из этой суммы 450 тыс. руб. поступают из федерального бюджета, 550 тыс. руб. — из регионального.
По словам господина Мельниченко, сейчас программа не действует, поскольку на нее не выделены средства. Чтобы запустить ее вновь, региону предстоит заключить с банком ДОМ.РФ соглашение на 2027–2029 годы, после чего будут утверждены новые лимиты. За два года на эти цели было направлено 300 млн руб., частично погасить ипотеку удалось 570 многодетным семьям.