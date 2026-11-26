МТС возглавила рейтинг цифрового лидерства телеком-операторов в Саратовской области
Зафиксирован спрос на сервисы фильтрации вызовов и финансового контроля
По итогам исследования аналитического агентства TelecomDaily, компания МТС стала лидером «Индекса цифрового лидерства операторов связи» в Саратовской области, набрав 8,58 балла из 10 возможных. Эксперты отмечают, что ключевым драйвером потребительского выбора на региональном рынке телекоммуникаций остаются технологии кибербезопасности и инструменты управления расходами.
Согласно материалам исследования, наиболее массовым цифровым продуктом у абонентов стала функция блокировки спама и мошеннических звонков — ею пользуется 39% респондентов. Именно этот сервис, наряду с инструментами гибкой тарификации и контроля расходов (36,5% пользователей), получил наивысшую оценку значимости от потребителей — 4,48 балла из 5. Замыкает тройку лидеров по популярности технология определения номера (Caller ID), которую применяют 33,5% абонентов.
Менее массовым, но стабильным спросом пользуются альтернативные каналы коммуникации с оператором: около 21,8% клиентов предпочитают решать сервисные вопросы через мобильное приложение, а 16% взаимодействуют с компанией посредством голосовых ассистентов.
В рамках подготовки рейтинга аналитики TelecomDaily оценивали развитие экосистемных сервисов в 12 сегментах. В зону исследования попали финансовые технологии, медиаподписки, голосовой искусственный интеллект, транскрибация звонков, технологии шумоподавления и гибкие тарифные конструкторы. По интегральному показателю качества и востребованности цифрового портфеля МТС также продемонстрировала наилучший результат на рынке, заработав 4,36 балла из 5 возможных.