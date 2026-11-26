Согласно материалам исследования, наиболее массовым цифровым продуктом у абонентов стала функция блокировки спама и мошеннических звонков — ею пользуется 39% респондентов. Именно этот сервис, наряду с инструментами гибкой тарификации и контроля расходов (36,5% пользователей), получил наивысшую оценку значимости от потребителей — 4,48 балла из 5. Замыкает тройку лидеров по популярности технология определения номера (Caller ID), которую применяют 33,5% абонентов.