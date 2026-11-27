Спортсмены из Удмуртии Наталья Стерхова и Егор Фёдоров завоевали три медали на чемпионате Европы по спортивным танцам на колясках, который завершился 23 ноября в итальянском Ористано. В составе российской команды, выступавшей в нейтральном статусе, они получили две серебряные и одну бронзовую награды, сообщила пресс-служба минспорта республики.