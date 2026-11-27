Танцоры на колясках из Удмуртии завоевали три медали чемпионата Европы
Наталья Стерхова и Егор Фёдоров впервые выступили на соревнованиях такого уровня
Спортсмены из Удмуртии Наталья Стерхова и Егор Фёдоров завоевали три медали на чемпионате Европы по спортивным танцам на колясках, который завершился 23 ноября в итальянском Ористано. В составе российской команды, выступавшей в нейтральном статусе, они получили две серебряные и одну бронзовую награды, сообщила пресс-служба минспорта республики.
Наталья Стерхова и Егор Фёдоров стали вторыми в дисциплинах «Комби. Произвольная программа. Класс 1» и «Комби. Латиноамериканская программа. Класс 1». В обеих программах они уступили паре из Израиля.
Кроме того, Наталья Стерхова завоевала бронзу в личном зачёте в дисциплине «Соло. Женщины. Общая программа. Класс 1». В произвольной программе спортсменка заняла четвертое место.
Всего российская команда на чемпионате Европы завоевала 31 медаль.
Стерхова и Фёдоров — воспитанники республиканской Спортивно-адаптивной школы. К соревнованиям их готовит Юлия Абрамова. Первым наставником спортсменов была Жанна Дмитриева, сейчас занимающая должность старшего тренера сборной Удмуртии по этому виду спорта.