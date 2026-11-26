Режим ЭОС смогут вводить в населенных пунктах или их частях сроком до двух месяцев. Он будет вводиться только в крайнем случае, когда обычных мер недостаточно: при причинении животными без владельцев смерти или тяжкого вреда здоровью человека, если конкретное животное не удалось установить, при угрозе распространения опасных заболеваний, включая бешенство, а также при неоднократных скоплениях бездомных животных, с которыми не удалось справиться обычными мерами.