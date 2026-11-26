На Ямале разрешили усыплять бездомных собак при немотивированной агрессии
Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняло закон, который устанавливает новые правила обращения с животными без владельцев. Документ предусматривает возможность их гуманной эвтаназии при выявлении немотивированной агрессии, а также во время действия режима экстраординарной ситуации (ЭОС), сообщили в региональном парламенте.
Решение об агрессивности животного будет принимать специальная комиссия, в которую смогут войти ветеринарные специалисты, сотрудники пунктов временного содержания и представители общественности. При выявлении немотивированной агрессии эвтаназия будет допускаться не ранее чем через 15 дней после отлова. Такой же срок предусмотрен для животных, отловленных в рамках ЭОС.
Режим ЭОС смогут вводить в населенных пунктах или их частях сроком до двух месяцев. Он будет вводиться только в крайнем случае, когда обычных мер недостаточно: при причинении животными без владельцев смерти или тяжкого вреда здоровью человека, если конкретное животное не удалось установить, при угрозе распространения опасных заболеваний, включая бешенство, а также при неоднократных скоплениях бездомных животных, с которыми не удалось справиться обычными мерами.
Во время действия ЭОС отлову будут подлежать все животные на соответствующей территории, включая стерилизованных и маркированных. Животных с владельцами вернут хозяевам, а владельцев привлекут к ответственности за самовыгул. После окончания срока содержания невостребованные животные с признаками немотивированной агрессии подлежат гуманной эвтаназии. При этом закон не распространяется на животных, уже находящихся в приютах: для них сохраняются действующие правила.
В обычном порядке на Ямале сохранится программа ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация и возврат животных в прежнюю среду обитания. Не проявляющих немотивированной агрессии собак смогут также передавать в приюты или новым владельцам.
Закон также устанавливает ограничения на отлов щенков отдельно от матери и изъятие животных из квартир и частных владений без решения суда. Все процедуры отлова и возврата на прежние места обитания должны будут фиксироваться на видео.
Кроме того, муниципалитеты определят территории, на которых будет запрещено кормить животных без владельцев и обустраивать места их содержания. За нарушение этих требований гражданам будет грозить штраф от 1 тыс. до 2,5 тыс. руб.
В парламенте подчеркнули, что закон разработали с учетом предложений жителей. Общественные обсуждения прошли во всех муниципалитетах округа с участием ветеринаров, медиков, общественников и представителей правоохранительных органов.
Депутаты также обратились к министру юстиции РФ Константину Чуйченко с предложением предоставить муниципалитетам полномочия по составлению административных протоколов за нарушения правил обращения с животными, в том числе за жестокое обращение. Сейчас такие документы оформляют специалисты окружной ветеринарной службы.