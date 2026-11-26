По версии следствия, группа нападала на наркокурьеров-«закладчиков», которые вместо того, чтобы размещать наркотики в тайниках, распоряжались ими по собственному усмотрению. Молодые люди по заказу заинтересованных лиц выслеживали таких курьеров и нападали на них. Происходящее участники группы записывали на видео.