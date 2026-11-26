В Екатеринбурге стартовал суд над группой мужчин, нападавшей на наркокурьеров
Свердловский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении четырех участников организованной преступной группы из Среднеуральска. На скамье подсудимых — молодые люди 2007–2008 годов рождения: Кирилл Хабибуллин, Иван Созонов, Давид Шамрай и Виталий Маштанов, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По версии следствия, группа нападала на наркокурьеров-«закладчиков», которые вместо того, чтобы размещать наркотики в тайниках, распоряжались ими по собственному усмотрению. Молодые люди по заказу заинтересованных лиц выслеживали таких курьеров и нападали на них. Происходящее участники группы записывали на видео.
Мужчинам предъявлены обвинения в разбое, похищении человека, истязании, угоне автомобиля, насильственных действиях сексуального характера и изготовлении порнографических материалов.
На первом заседании суд приступил к оглашению обвинительного заключения и рассмотрел вопрос о продлении обвиняемым срока содержания под стражей. Процесс проходит в закрытом режиме.