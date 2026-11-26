Губернатор поручил сделать список саратовских дорог для передачи области
В Саратовской области сформируют перечень муниципальных дорог, которые передадут на областной уровень в 2027 году. Подробности сообщил на заседании регионального правительства губернатор Роман Бусаргин.
В 2015 году большую часть дорог, ведущих к населенным пунктам в районах Саратовской области, передали на местный уровень. Регион возвращает себе обязательства по их содержанию, чтобы муниципалитеты могли перенаправить освободившиеся деньги на другие цели. До этого аналогичные решения приняли по ряду объектов в Пугачевском, Александрово-Гайском, Вольском, Дергачевском, Краснокутском и Новоузенском районах.
«Эту работу мы начали несколько лет назад. Считаю, что ее необходимо продолжать. Понимаю, что для областного бюджета это дополнительная нагрузка, но мы должны взять эти обязательства на себя»,— резюмировал господин Бусаргин. Губернатор поручил главам районов подготовить список дорог для передачи в региональное управление.