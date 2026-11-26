В 2015 году большую часть дорог, ведущих к населенным пунктам в районах Саратовской области, передали на местный уровень. Регион возвращает себе обязательства по их содержанию, чтобы муниципалитеты могли перенаправить освободившиеся деньги на другие цели. До этого аналогичные решения приняли по ряду объектов в Пугачевском, Александрово-Гайском, Вольском, Дергачевском, Краснокутском и Новоузенском районах.