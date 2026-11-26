Астраханский медуниверситет и бизнес создали консорциум по гуминовым препаратам
Подписано трехстороннее соглашение в рамках форума «МТК Север — Юг»
В России создан первый научно-производственный консорциум «Гуминовая академия», специализирующийся на создании гуминовых препаратов для сельского хозяйства и медицинской сферы. Трехстороннее соглашение сегодня подписали в Астрахани ООО «Каспийский международный интеграционный клуб „Север — Юг“» (КМИК), ООО «Баск» и Астраханский государственный медуниверситет в рамках IV Международного форума «МТК Север — Юг — новые горизонты», сообщает ТАСС.
По словам учредителя форума, директора КМИК Дмитрия Дубовика, объединение уже выпускает средство «Гумифлекс», применяемое в растениеводстве и животноводстве для повышения урожайности и снижения затрат на зерновые культуры. При поддержке правительства Астраханской области и с использованием научного потенциала медвуза планируется организовать экспорт продукции по маршруту «Север — Юг». Целевыми рынками станут Иран, Ирак, Афганистан, Индия и государства Африканского континента.
Александр Авачев, генеральный директор производственной компании «Баск», пояснил, что на базе гуминовых кислот можно разрабатывать продукты в нескольких направлениях. К ним относятся ферменты для переработки органических отходов и сточных вод, а также почвоулучшители, способные многократно увеличить продуктивность растений.
ООО «Баск» зарегистрировано в 2020 году в Верхней Салде Свердловской области и специализируется на добыче и агломерации торфа. Генеральным директором с 1 сентября 2025 года является Александр Авачев. Собственность распределена между господином Авачевым (60 %) и Денисом Трабом (40 %). Прошлый год компания завершила с нулевой прибылью и убытком в 1,8 млн руб.
Дополнительно компания работает над созданием кормовых добавок и медицинских изделий. В последнюю категорию входят биологически активные добавки, косметическая продукция и лечебные гели для терапии артритов и артрозов.
IV Международный форум «МТК Север — Юг — новые горизонты» открылся 25 ноября в Астрахани. Площадка объединяет представителей транспортно-логистического сообщества и призвана помочь российскому бизнесу выйти на новые рынки зарубежных стран. В этом году в работе форума участвуют представители Азербайджана, Афганистана, Индии, Ирака, Ирана, Йемена, Казахстана, Катара, Кувейта, Омана, Туркменистана.