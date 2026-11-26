ООО «Баск» зарегистрировано в 2020 году в Верхней Салде Свердловской области и специализируется на добыче и агломерации торфа. Генеральным директором с 1 сентября 2025 года является Александр Авачев. Собственность распределена между господином Авачевым (60 %) и Денисом Трабом (40 %). Прошлый год компания завершила с нулевой прибылью и убытком в 1,8 млн руб.