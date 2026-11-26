По версии следствия, в январе 2026 года мужчина, действуя в интересах индивидуального предпринимателя, передал чиновнику 80 тыс. руб. Вознаграждение предназначалось за заключение с бизнесменом прямых договоров на услуги автотранспорта с экипажем без проведения торгов.