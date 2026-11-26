В Астрахани возбудили дело о взятке должностному лицу «Чистого города»
Деньги предназначались за договоры на услуги автотранспорта без торгов
В Астрахани возбудили уголовное дело о даче взятки должностному лицу муниципального бюджетного учреждения «Чистый город» (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
По версии следствия, в январе 2026 года мужчина, действуя в интересах индивидуального предпринимателя, передал чиновнику 80 тыс. руб. Вознаграждение предназначалось за заключение с бизнесменом прямых договоров на услуги автотранспорта с экипажем без проведения торгов.
Ранее в отношении должностного лица уже возбудили дела о получении взяток от предпринимателей. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.