Мужчину задержали следователи СКР совместно с сотрудниками РУФСБ по Тюменской области при силовой поддержке Росгвардии. Ему предъявили обвинение в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). По этой статье мужчине грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.