Жителя Ноябрьска арестовали по делу о финансировании терроризма
Суд в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) заключил под стражу 31-летнего жителя Ноябрьска по делу о финансировании террористической деятельности, сообщили в СУ СКР по региону.
По версии следствия, мужчина разделял идеологию запрещенной в России террористической организации и перевел деньги ее участнику, зная, что средства направят на организацию террористической деятельности.
Мужчину задержали следователи СКР совместно с сотрудниками РУФСБ по Тюменской области при силовой поддержке Росгвардии. Ему предъявили обвинение в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). По этой статье мужчине грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.