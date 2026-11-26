В центре Екатеринбурга 7 декабря перекроют движение из-за крестного хода
В Екатеринбурге 7 декабря пройдет крестный ход в честь Дня святой великомученицы Екатерины — небесной покровительницы города. На время шествия движение транспорта в центре будет временно ограничено, сообщили в городской администрации.
Крестный ход начнется у Свято-Троицкого кафедрального собора на улице Розы Люксембург, 57, и завершится у часовни великомученицы Екатерины на площади Труда.
С 11:30 до 12:30 движение транспорта будут оперативно перекрывать по мере прохождения участников шествия на следующих участках:
улица Розы Люксембург — от Свято-Троицкого кафедрального собора до улицы Куйбышева;
улица Куйбышева — от улицы Розы Люксембург до улицы Гоголя;
улица Гоголя — от улицы Куйбышева до улицы Малышева;
улица Пушкина — от улицы Малышева до площади Труда.