54-летний Андрей Жуков признан виновным в неоднократном использовании вредоносной программы. Следствие установило, что в 2020 году он нашел в соцсети сообщество, где обнаружил подходящее программное обеспечение, скачал его и установил на личный ноутбук. С апреля 2023 по июнь 2024 года он 21 раз запускал программу и методом автоматического подбора логинов и паролей пытался подключиться к камерам IP-видеонаблюдения госорганов и организаций, среди которых — центр обработки данных правительства одного из регионов, предприятие авиапромышленности, завод и электросетевая компания. Системы защиты заблокировали доступ, и обойти их он не смог.