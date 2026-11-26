Волгоградца отправили на принудительные работы за кибератаки на госструктуры
Он совершил 21 попытку взлома
Тракторозаводский райсуд Волгограда приговорил местного жителя к двум с половиной годам принудительных работ за 21 эпизод кибератак на критическую информационную инфраструктуру России (ч. 1 ст. 274.1 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
54-летний Андрей Жуков признан виновным в неоднократном использовании вредоносной программы. Следствие установило, что в 2020 году он нашел в соцсети сообщество, где обнаружил подходящее программное обеспечение, скачал его и установил на личный ноутбук. С апреля 2023 по июнь 2024 года он 21 раз запускал программу и методом автоматического подбора логинов и паролей пытался подключиться к камерам IP-видеонаблюдения госорганов и организаций, среди которых — центр обработки данных правительства одного из регионов, предприятие авиапромышленности, завод и электросетевая компания. Системы защиты заблокировали доступ, и обойти их он не смог.
Подсудимый полностью признал вину и просил рассмотреть дело в особом порядке. Помимо наказания с удержанием 10% зарплаты в доход государства суд конфисковал системный блок, ноутбук с блоком питания и два внешних жестких диска, признанные средствами совершения преступления. Приговор не вступил в силу.