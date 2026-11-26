Как сообщили в суде, при ввозе орехов и сухофруктов из-за рубежа участники сговора занижали стоимость товаров. «После корректировки таможней цены до среднероссийского уровня компания уплачивала НДС, а затем оформляла фиктивную перепродажу товара по заниженной цене через ряд „фирм-однодневок“», — рассказали в пресс-службе инстанции. В действительности орехи продавались в розницу за наличный расчет со склада в Москве без отражения в бухгалтерском учете.