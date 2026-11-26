Дело о мошенничестве с НДС на 162,5 млн рублей дошло до суда в Астрахани
Обвиняемый скрывался 10 лет за границей
Советский районный суд Астрахани приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении бизнесмена, который 10 лет находился в международном розыске. Предпринимателя обвиняют в девяти эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.
По данным следствия, фигурант как учредитель коммерческой организации с 2009 по 2013 год возмещал НДС из федерального бюджета. В преступной схеме были задействованы директор и главный бухгалтер компании. Уголовные дела в их отношении были рассмотрены судом ранее, им вынесены обвинительные приговоры.
Как сообщили в суде, при ввозе орехов и сухофруктов из-за рубежа участники сговора занижали стоимость товаров. «После корректировки таможней цены до среднероссийского уровня компания уплачивала НДС, а затем оформляла фиктивную перепродажу товара по заниженной цене через ряд „фирм-однодневок“», — рассказали в пресс-службе инстанции. В действительности орехи продавались в розницу за наличный расчет со склада в Москве без отражения в бухгалтерском учете.
На расчетные счета организации в результате этого было перечислено более 90 млн руб., которыми фигуранты распорядились по своему усмотрению. За 2009-2011 годы за счет махинаций уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 162,5 млн руб.
Предприниматель скрывался от следствия за границей с 2016 года. Бизнесмен находился в международном розыске и был заочно арестован. В октябре 2026 года обвиняемого передали российской стороне в Москве, а затем доставили в Астрахань для следственных действий. Уголовное дело уже распределено в производство судьи.