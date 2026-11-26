Суд установил, что до 26 декабря 2024 года хлебозавод был зарегистрирован в Пермском крае, после чего сменил юридический адрес на Удмуртию. При этом суд счел переезд формальным: у компании не было недвижимости в республике, она не несла расходов на переезд, а ее основные контрагенты продолжали работать в Пермском крае. Кроме того, расчетные счета предприятия были открыты в пермских банках.