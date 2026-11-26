Суд в Удмуртии взыскал с пермского хлебозавода более 8 млн рублей налогов
Компания пыталась оспорить доначисления после переезда из Пермского края
Арбитражный суд Удмуртии признал законным решение налоговой службы о взыскании с ООО «Хлебозавод «Кондитер № 8» более 8,9 млн руб. налогов и штрафа. Компания пыталась оспорить доначисления, связанные с применением пониженной налоговой ставки после смены региона регистрации, следует из материалов дела.
По итогам проверки УФНС по Удмуртии установило, что предприятие неправомерно применило льготную ставку при расчете налога по упрощенной системе налогообложения за 2024 год. Налоговая доначислила компании более 6,4 млн руб. и назначила штраф в размере 2,5 млн руб.
Суд установил, что до 26 декабря 2024 года хлебозавод был зарегистрирован в Пермском крае, после чего сменил юридический адрес на Удмуртию. При этом суд счел переезд формальным: у компании не было недвижимости в республике, она не несла расходов на переезд, а ее основные контрагенты продолжали работать в Пермском крае. Кроме того, расчетные счета предприятия были открыты в пермских банках.
Суд пришел к выводу, что смена адреса не сопровождалась реальным переносом деятельности в Удмуртию. Поэтому предприятие не имело права применять пониженную налоговую ставку, установленную региональным законом для плательщиков УСН.
Ранее рассмотрение заявления ФНС о банкротстве хлебозавода приостановили до разрешения спора о налоговых начислениях.
Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.