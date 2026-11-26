Больничный городок в Борке продали почти в 10 раз дешевле стартовой цены
Бывший больничный городок в поселке Борок Некоузского округа продали за 11,8 млн руб. Покупателем стала московская туристическая компания «Родные Просторы», сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в MAX. Стартовая цена первого аукциона составляла 113,4 млн руб.
В лот вошли земельный участок площадью 5,12 га и семь зданий: пятиэтажная больница-поликлиника, общежитие медработников, аптека, гараж, морг и два склада. Комплекс продали по минимально допустимой цене с открытой подачей ценовых предложений. На этом этапе предложения принимали от 11,35 млн руб.
В Борке работала больница Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН, которая находилась в ведении Федерального агентства научных организаций. Больница закрылась в 2018 году, после чего большая часть зданий пустовала. После передачи комплекса из федеральной собственности в областную его включили в план приватизации на 2025 год.
Первый аукцион объявили в августе 2025 года. Он не состоялся из-за отсутствия заявок. Затем комплекс еще несколько раз выставляли на торги, в том числе посредством публичного предложения.