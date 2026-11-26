В Борке работала больница Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН, которая находилась в ведении Федерального агентства научных организаций. Больница закрылась в 2018 году, после чего большая часть зданий пустовала. После передачи комплекса из федеральной собственности в областную его включили в план приватизации на 2025 год.