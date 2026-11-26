На «Золотой маске» отметили спектакли двух театров из Самарской области
Одна из постановок получила диплом, вторая попала в лонг-лист премии
Эксперты Российской национальной театральной премии «Золотая маска» отметили спектакли драматического театра «Грань» из Новокуйбышевска и Самарского театра юного зрителя «СамАрт». Об этом сообщает министерство культуры Самарской области.
В частности, постановка «Эзоп» театра «Грань» по пьесе бразильского драматурга Гильерме Фигейредо вошла в список наиболее заметных спектаклей сезона 2025–2026 и стала дипломантом конкурса. Кроме того, спектакль Дениса Хусниярова «Товар любовь» вошел в лонг-лист премии: экспертный совет «Драматический театр и театр кукол» включил постановку «СамАрта» в число наиболее заметных спектаклей сезона.
Всего в лонг-лист премии вошло сто спектаклей российских театров, включая музыкальные театры и театры кукол. Всего же на «Золотую маску» в этом сезоне поступило 760 заявок из 157 городов и 83 регионов страны.
До этого театр «Грань» удостоился национальной премии «Золотая маска» в 2017 и 2018 году. В 2017 году лауреатом стал спектакль «Корабль дураков», в 2018 году — постановка «Король Лир» (в номинации «Драма/Работа художника по костюмам» была отмечена Елена Соловьева).