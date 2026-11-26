До этого театр «Грань» удостоился национальной премии «Золотая маска» в 2017 и 2018 году. В 2017 году лауреатом стал спектакль «Корабль дураков», в 2018 году — постановка «Король Лир» (в номинации «Драма/Работа художника по костюмам» была отмечена Елена Соловьева).