В облдуме отметили, что все действующие льготы и пониженные ставки для социально значимых категорий граждан и организаций остаются в силе. Для яхт мощностью до 100 лошадиных сил ставка вырастет со 160 руб. до 200 руб. за л. с. Максимальная сумма налога составит до 20 тыс. руб. (+4 тыс. руб.). Для яхт свыше 100 л. с. ставка увеличивается с 310 до 400 руб., максимальный платеж — до 60 тыс. руб. (+13,5 тыс. руб.).