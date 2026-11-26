Волгоградская облдума повысила транспортный налог на яхты и гидроциклы
Изменения вступят в силу с 1 января 2027 года
Волгоградская областная дума приняла закон о корректировке ставок транспортного налога. Документ предусматривает рост нагрузки в первую очередь на владельцев премиального водного транспорта — мощных яхт и гидроциклов. Закон вступает в силу 1 января 2027 года, сообщила пресс-служба регпарламента.
В облдуме отметили, что все действующие льготы и пониженные ставки для социально значимых категорий граждан и организаций остаются в силе. Для яхт мощностью до 100 лошадиных сил ставка вырастет со 160 руб. до 200 руб. за л. с. Максимальная сумма налога составит до 20 тыс. руб. (+4 тыс. руб.). Для яхт свыше 100 л. с. ставка увеличивается с 310 до 400 руб., максимальный платеж — до 60 тыс. руб. (+13,5 тыс. руб.).
Ставка на гидроциклы мощностью менее 100 л. с. вырастет с 210 до 250 руб., максимальный налог составит 25 тыс. руб. Для гидроциклов свыше 100 л. с. ставка поднимается с 410 до 500 руб., максимальная сумма — до 75 тыс. руб.
С 2027 года налоговая ставка для машин мощностью до 100 л. с. составит 19 руб. (сейчас 14 руб.), с 2028 года — 25 руб. Для автомобилей от 100 до 150 л. с. плата вырастет до 35 руб. вместо 30 руб. Для автомобиля в 90 л. с. рост налога составит 450 руб., в 2028-м — еще 540 руб.
Дополнительные поступления пойдут в дорожный фонд Волгоградской области. Средства направят на обновление инфраструктуры.