Суд установил, что Арайик Закоян в 2021 году подготовил акты о приемке работ по строительству трассы в Шадринском округе и отправил их на подпись в государственное казенное учреждение «Курганавтодор». При этом он достоверно знал, что работы выполнены с нарушением технологии и использованием несогласованного грунта. Чтобы их одобрили, замруководителя компании передал 1,7 млн руб. должностным лицам ГКУ.