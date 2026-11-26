Замруководителя ПКФ «Глобус» осудили за мошенничество и кражу
Курганский городской суд признал заместителя директора ООО «Производственно-коммерческая фирма „Глобус“» (Челябинск) Арайика Закояна виновным в мошенничестве и краже (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 158 УК РФ). Его приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 628 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.
Суд установил, что Арайик Закоян в 2021 году подготовил акты о приемке работ по строительству трассы в Шадринском округе и отправил их на подпись в государственное казенное учреждение «Курганавтодор». При этом он достоверно знал, что работы выполнены с нарушением технологии и использованием несогласованного грунта. Чтобы их одобрили, замруководителя компании передал 1,7 млн руб. должностным лицам ГКУ.
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в декабре 2025 года Арайика Закояна признали виновным в даче взяток сотруднику «Челябинскавтодора» и хищении средств при исполнении госконтракта на ремонт дорог (п. «б» ч. 4 ст. 291 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему было назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 628 тыс. руб. Новый приговор вынесен с учетом этих лет.