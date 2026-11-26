Экспорт сельхозпродукции из Удмуртии вырос более чем на 20% в 2026 году
Фактический объем преодолел отметку $40 млн
Фактический объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) Удмуртии составил $40 млн к 15 ноября 2026 года, что на 21,2% больше, чем в 2025-м. План по объемам вывоза таких товаров выполнен на 157,6%. Такие данные представил замдиректора федерального центра «Агроэкспорт» Виталий Нагалин на конференции «Сделано в России: путь на новые рынки» от Центра поддержки экспорта в Ижевске.
Продукция АПК вывозилась в 2025 году более чем в 16 стран. Среди крупных импортеров — Казахстан ($11,3 млн), Китай ($11 млн) и Белоруссия ($2,8 млн). К потенциальным странам отнесены Саудовская Аравия и Турция, Израиль, Индия, КНДР, Иран и др.
По экспорту молочной сыворотки Удмуртия в 2025 году занимала второе место среди регионов России. По вывозу молока и сливок в упаковке, а также сухого обезжиренного молока — четвертое.
По прогнозу, к 2030 году экспорт продукции АПК из Удмуртии вырастет до $55,6 млн, что на 39% больше фактического результата 2026-го. Вывоз молочной сыворотки планируется увеличить почти вдвое (до $10,2 млн), рапсового масла — на 76,7% (до $9,9 млн).