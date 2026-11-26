Фактический объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) Удмуртии составил $40 млн к 15 ноября 2026 года, что на 21,2% больше, чем в 2025-м. План по объемам вывоза таких товаров выполнен на 157,6%. Такие данные представил замдиректора федерального центра «Агроэкспорт» Виталий Нагалин на конференции «Сделано в России: путь на новые рынки» от Центра поддержки экспорта в Ижевске.