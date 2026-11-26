Как сообщил господин Русских, в этом году в Ульяновске после трехлетней подготовки начал действовать новый военный авиационный вуз — Ульяновское высшее военное училище летчиков. Сейчас, по словам главы региона, ведется работа по подготовке к открытию в Ульяновске еще одного военного вуза, который будет готовить специалистов в сфере радиоэлектронной борьбы. Предполагается, что новый военный вуз расположится на площадях бывшего ульяновского училища связи, закрытого в 2008 году.