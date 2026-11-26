«Модель брутто-контрактов определена как основной путь, по которому будет идти транспортный комплекс. На это есть причины. Практика показывает, что жесткие требования к перевозчикам, связанные с графиком движения и комфортом пассажиров, наряду с фиксированной оплатой позволяют значительно повысить качество работы общественного транспорта. Для большого города — это один из ключевых вопросов», — объяснил господин Бусаргин. Губернатор уточнил, что «несмотря на объективные финансовые трудности», областной бюджет продолжит финансировать работу новых автобусов и расширение сети.