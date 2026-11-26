Саратов получил с начала года на автобусы по брутто-контрактам 477 млн рублей
В новом формате работают шесть маршрутов
С начала года Саратов получил из регионального бюджета больше 477 млн руб. на автобусные брутто-контракты. Подробности в личном канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Брутто-контракты подразумевают, что город заранее оплачивает услуги перевозчиков. Ранее все маршруты обслуживали компании, получавшие прибыль по итогам месяца. На данный момент по брутто-контрактам работают перевозчики на шести маршрутах: № 6А, 11А, 18А, 41А, 90А и 8Б. Общая протяженность пути превышает 143 км. На линии выпустили больше 140 новых автобусов. С начала года они перевезли 21,5 млн пассажиров.
«Модель брутто-контрактов определена как основной путь, по которому будет идти транспортный комплекс. На это есть причины. Практика показывает, что жесткие требования к перевозчикам, связанные с графиком движения и комфортом пассажиров, наряду с фиксированной оплатой позволяют значительно повысить качество работы общественного транспорта. Для большого города — это один из ключевых вопросов», — объяснил господин Бусаргин. Губернатор уточнил, что «несмотря на объективные финансовые трудности», областной бюджет продолжит финансировать работу новых автобусов и расширение сети.