ГП-34 предназначен для использования с выстрелами различных типов, в том числе осколочно-фугасными и термобарическими. Также предусмотрены осветительные, сигнальные и нелетальные боеприпасы. Гранатомет может устанавливаться на автоматы Калашникова с длиной ствола 415 мм и автомат Никонова АН-94.