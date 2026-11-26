«Калашников» выполнил госконтракт на производство гранатометов ГП-34
Предприятие поставило заказчику партию 40-мм подствольных гранатометов
«Калашников» в установленные сроки выполнил государственный контракт 2026 года на производство 40-мм подствольных гранатометов ГП-34. Об этом сообщила пресс-служба концерна.
В рамках контракта предприятие изготовило и поставило заказчику гранатометы, устанавливаемые на современные автоматы Калашникова. В концерне отметили, что в прошлом году производство ГП-34 достигло рекордных объемов. По данным предприятия, гранатомет активно применяется в зоне СВО.
ГП-34 предназначен для использования с выстрелами различных типов, в том числе осколочно-фугасными и термобарическими. Также предусмотрены осветительные, сигнальные и нелетальные боеприпасы. Гранатомет может устанавливаться на автоматы Калашникова с длиной ствола 415 мм и автомат Никонова АН-94.
В концерне сообщили, что ГП-34 состоит на вооружении российских силовых структур около 25 лет.