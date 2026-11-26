Глава Ижевска Дмитрий Чистяков занял 55-е место в Национальном рейтинге мэров по итогам октября–ноября 2026 года. По сравнению с весенним исследованием он поднялся на семь позиций, следует из данных Центра информационных коммуникаций «Рейтинг».