Глава Ижевска поднялся на 55-е место в рейтинге мэров за октябрь-ноябрь
Дмитрий Чистяков улучшил позицию на семь строчек с весны
Глава Ижевска Дмитрий Чистяков занял 55-е место в Национальном рейтинге мэров по итогам октября–ноября 2026 года. По сравнению с весенним исследованием он поднялся на семь позиций, следует из данных Центра информационных коммуникаций «Рейтинг».
В исследовании оценивалась деятельность руководителей 88 региональных столиц и крупных финансово-экономических центров России. Результаты сформированы на основе анкетирования и опросов представителей экспертного сообщества.
Первое место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин, второе — глава Казани Ильсур Метшин, третье — мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.
В предыдущем исследовании за июнь–июль Дмитрий Чистяков занимал 59-е место. В январе–марте глава Ижевска находился на 62-й строчке рейтинга.