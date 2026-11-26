Средний размер автокредита в Удмуртии увеличился более чем на 15% в октябре
Выдача автозаймов при этом сократилась на четверть
Средний размер автокредита в Удмуртии вырос до 1,6 млн руб. в октябре. Это на 17,3% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
По размеру автозайма республика заняла 20-е место среди регионов РФ, по росту автокредита — четвертое.
По словам директора по маркетингу бюро Алексея Волкова, за последний год средний чек по выданным автокредитам умеренно растет, однако спрос на них «не очень активен». Его ограничивают высокие процентные ставки и общий рост цен на автомобили.
Выдача автокредитов в Удмуртии в октябре при этом снизилась на 24,9%, до 2 тыс. автозаймов.