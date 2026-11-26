Глава региона напомнил, что в целях безопасности категорически запрещается распространять в интернете видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе обломков дронов, а также кадры работы средств ПВО. Приближаться к обломкам беспилотников опасно для жизни. При обнаружении летящих дронов следует незамедлительно сообщать по номеру 112.