Подозреваемую задержали 18 ноября 2026 года. Раисе Н. предъявлено обвинение в мошенничестве. Защита подозреваемой попросила в суде избрать не связанную с заключением под стражу меру пресечения, но суд отправил женщину в СИЗО до 18 декабря, сославшись на необходимость ареста для правильного хода разбирательства. Постановление в законную силу не вступило.