Мага из Ростова-на-Дону арестовали в Волгограде по подозрению в мошенничестве
Целительница пообещала воссоединение с любимой
Центральный районный суд Волгограда отправил под стражу ясновидящую из Ростова-на-Дону. Женщину, представившуюся целительницей и магистром белой и черной магии, подозревают в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе инстанции.
Следствие полагает, что в июне прошлого года житель Среднеахтубинского района Волгоградской области получил сообщение от подозреваемой Раисы Н. с предложением вернуть его возлюбленную с помощью магического обряда. Потерпевший согласился и за приворот и снятие порчи перевел фигурантке 357,4 тыс. руб. Результата не было.
Подозреваемую задержали 18 ноября 2026 года. Раисе Н. предъявлено обвинение в мошенничестве. Защита подозреваемой попросила в суде избрать не связанную с заключением под стражу меру пресечения, но суд отправил женщину в СИЗО до 18 декабря, сославшись на необходимость ареста для правильного хода разбирательства. Постановление в законную силу не вступило.