Восемь мобильных пунктов тестирования на ВИЧ откроют в Удмуртии 28 ноября
Они будут работать один день с 11:00 до 18:00
Восемь мобильных пунктов тестирования на ВИЧ-инфекцию развернут в городах и поселках Удмуртии 28 ноября. Об этом сообщили в минздраве республики.
В Ижевске пункты будут работать в ТЦ «Матрица» и «Мой порт», в Глазове — ТЦ «Маяк», в Сарапуле — ТЦ «XXL», в Воткинске — ТЦ «Айсберг», в Можге — ТЦ «Рояль».
В поселке Игра точкой тестирования станет ТЦ «Игринская ярмарка», в Уве — ТЦ «Престиж».
Анонимное и бесплатное экспресс-тестирование можно будет пройти с 11:00 до 18:00.