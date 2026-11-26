В Ижевске пункты будут работать в ТЦ «Матрица» и «Мой порт», в Глазове — ТЦ «Маяк», в Сарапуле — ТЦ «XXL», в Воткинске — ТЦ «Айсберг», в Можге — ТЦ «Рояль».