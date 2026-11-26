В Черноземье 28 ноября ожидается морозная и пасмурная погода, до –9°C
В субботу, 28 ноября, жителей Черноземья ожидает морозная и пасмурная погода без осадков. Температура будет варьироваться от –4°C до –9°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит –7°C, днем поднимется до –4°C, вечером сохранится на том же уровне, а ночью опустится до –6°C. Ветер до 5 м/с.
В Воронеже утром будет –6°C, днем воздух прогреется до –4°C, вечером ожидается –5°C, а ночью температура вновь составит –6°C. Ветер до 5 м/с.
В Курске утром ожидается –7°C, днем столбик термометра поднимется до –4°C, вечером опустится до –6°C, а ночью температура снова составит –7°C. Ветер до 4 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит –6°C, днем поднимется до –5°C, вечером снова будет –6°C, а ночью опустится до –8°C. Ветер до 5 м/с.
В Орле утром ожидается –6°C, днем будет до –4°C, вечером столбик термометра покажет до –5°C, а ночью температура составит –9°C. Ветер до 4 м/с.
В Тамбове утром будет –6°C, днем воздух прогреется до –5°C, вечером вновь ожидается –6°C, а ночью столбик термометра покажет до –7°C. Ветер до 4 м/с.