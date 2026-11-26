Решение вынесено в отношении ООО «Победа», которое фактически выполняло функции диспетчерской службы заказа такси. Суд установил, что компания принимает заявки через сайт и приложения «АвтоЛига» для пассажиров и «АвтоЛига Драйв» для водителей. Также формирует базу данных и предоставляет доступ к ней перевозчикам. При этом организация не проверяет наличие у водителей необходимых разрешений на перевозки пассажиров и багажа легковым такси. Кроме того, она не была включена в региональный реестр служб заказа такси, поэтому соответствующего права ей не предоставлялось.