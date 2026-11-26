В Екатеринбурге провели юбилейный, десятый турнир по настольному теннису «Уральская шляпа – 2026». Особенностью мероприятия в этом году стала новая площадка на «УГМК-Арене». Ежегодная встреча неразрывно связана с именем Владимира Белоглазова — директора по общим вопросам УГМК, создателя клуба настольного тенниса при компании, инициатора турнира. Он ушел из жизни в феврале 2021 года.