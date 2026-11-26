В Екатеринбурге провели юбилейный турнир «Уральская шляпа»
В Екатеринбурге провели юбилейный, десятый турнир по настольному теннису «Уральская шляпа – 2026». Особенностью мероприятия в этом году стала новая площадка на «УГМК-Арене». Ежегодная встреча неразрывно связана с именем Владимира Белоглазова — директора по общим вопросам УГМК, создателя клуба настольного тенниса при компании, инициатора турнира. Он ушел из жизни в феврале 2021 года.
Среди финалистов первое место занял глава благотворительного движения «Лига Добра» Гор Мазманян. На втором — предприниматель Иван Попов. Тройку победителей замкнул руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области Алексей Шмаков.
Закрытый VIP-турнир по настольному теннису среди любителей стал традицией для обособленного подразделения АО «Коммерсантъ» в Екатеринбурге и клуба настольного тенниса УГМК. Партнерами мероприятия выступили курорт Pine Creek Resort и ЦУМ.