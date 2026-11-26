Минэкономразвития ухудшило прогноз инвестиций в Башкирии по итогам года
Министерство экономического развития и инвестиционной политики Башкирии ожидает, что по итогам нынешнего года объемы инвестиций в основной капитал сократятся на 4,9% по сравнению с прошлым годом. Уточненные данные на заседании Курултая Башкирии представил первый вице-премьер — глава минэкономразвития Рустам Муратов.
В ранее представленном прогнозе социально-экономического развития объем инвестиций ожидался в сумме 908,9 млрд руб., что на 0,1% выше прошлогодних значений. Консервативный сценарий для 2027 года предполагал рост на 0,7%, базовый — на 5,9%. В докладе господина Муратова речь идет о диапазоне 0,7% — 2,3%.
«Общесистемные факторы вносят, к сожалению, коррективы. Здесь и дороговизна заемного финансирования, и истощение собственных средств предприятий, а также значительное снижение бюджетных инвестиций, что создает негативное давление на инвестиционную активность», — объяснил господин Муратов депутатам.
По словам вице-премьера, пересмотру прогнозных показаний по итогам 2026 года способствовали и результаты мониторинга системообразующих предприятий Башкирии.