Министерство экономического развития и инвестиционной политики Башкирии ожидает, что по итогам нынешнего года объемы инвестиций в основной капитал сократятся на 4,9% по сравнению с прошлым годом. Уточненные данные на заседании Курултая Башкирии представил первый вице-премьер — глава минэкономразвития Рустам Муратов.