Ограничения для мигрантов на работу в Астраханской области продлены еще на год
Меры касаются такси и курьерской доставки
В Астраханской области еще на один год продлили запрет для иностранцев на работу в такси и курьерской доставке. Власти также усилят контроль за проживанием мигрантов в «резиновых квартирах», сообщил глава региона Игорь Бабушкин в своем Max-канале.
Ограничения на трудоустройство иностранных граждан по патентам будут продлены на 2027 год. В данный момент проекты постановлений, которые не только установят запреты, но и усилят контроль за их соблюдением, готовят профильные ведомства. В прошлом году губернатор отмечал, что многие мигранты не имеют необходимых документов — патентов и санитарных книжек, что создает риски для здоровья населения. Ограничительные меры действуют в регионе с 1 января 2025 года.
Особое внимание в следующем году будет уделено обучению детей иностранных граждан. Учебные заведения, для поступления в которые необходимо сдать тест на знание русского языка, сейчас посещают более 360 детей мигрантов. «Вместе с тем незнание языка не должно оставлять детей вне системы образования», — отметил Игорь Бабушкин. Губернатор поручил минобру и управлению по вопросам миграции УМВД РФ по региону следить, чтобы каждый несовершеннолетний оставался в поле зрения ведомств.
Кроме того, глава региона поставил задачу усилить контроль за проживанием иностранцев. Господин Бабушкин напомнил об ответственности арендодателей, которые сдают мигрантам жилье с нарушением закона.