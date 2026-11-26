Ограничения на трудоустройство иностранных граждан по патентам будут продлены на 2027 год. В данный момент проекты постановлений, которые не только установят запреты, но и усилят контроль за их соблюдением, готовят профильные ведомства. В прошлом году губернатор отмечал, что многие мигранты не имеют необходимых документов — патентов и санитарных книжек, что создает риски для здоровья населения. Ограничительные меры действуют в регионе с 1 января 2025 года.