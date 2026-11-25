Социальная пенсия в Волгоградской области выросла за год на 5,9%
Выплата составила 15 560 рублей
Средняя социальная пенсия в Волгоградской области на 1 октября 2026 года составила 15,56 тыс. руб., следует из данных Социального фонда России (СФР). За год выплата выросла на 5,9% (на 0,86 тыс. руб.), с начала 2026 года на 6,1% (на 0,9 тыс. руб.). В октябре 2025 года она равнялась 14,7 тыс. руб., на 1 января 2026 года 14,66 тыс. руб.
Индексация страховых пенсий на 7,6% прошла 1 января 2026 года, социальных на 6,8% 1 апреля. Поэтому на начало года средняя социальная пенсия в Волгоградской области была на 0,04 тыс. руб. (0,3%) ниже, чем в октябре 2025 года, а основная прибавка пришлась на весну.
Средняя социальная пенсия работающих получателей увеличилась на 4,6%, до 11,15 тыс. руб. (10,66 тыс. руб. в октябре 2025 года), неработающих на 6,3%, до 15,93 тыс. руб. (14,99 тыс. руб.). Разрыв между категориями за год вырос с 4,33 до 4,78 тыс. руб.
Средняя социальная пенсия по ЮФО составляет 15,01 тыс. руб., волгоградская выплата выше на 550 руб., но темп роста (5,9%) ниже и окружного (6,6%), и общероссийского (6,8%). Ниже темп роста только у Астраханской области (5,6%). До среднероссийского уровня (16,57 тыс. руб.) не хватает 1,01 тыс. руб.
Среди регионов присутствия «Ъ-Средняя Волга» Волгоградская область лидирует. За ней следуют Астраханская (15,55 тыс. руб., +5,6%), Саратовская (15,17 тыс. руб., +6,8%) и Пензенская (14,35 тыс. руб., +6,8%) области. Самый высокий средний размер социальной пенсии в Чукотском автономном округе (28,2 тыс. руб.), Магаданской области (25,7 тыс. руб.) и Камчатском крае (25,5 тыс. руб.).