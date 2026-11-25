Индексация страховых пенсий на 7,6% прошла 1 января 2026 года, социальных на 6,8% 1 апреля. Поэтому на начало года средняя социальная пенсия в Волгоградской области была на 0,04 тыс. руб. (0,3%) ниже, чем в октябре 2025 года, а основная прибавка пришлась на весну.