Социальные пенсии проиндексировали позже страховых, которые выросли на 7,6% с 1 января. Повышение на 6,8% состоялось с 1 апреля 2026 года. К началу года средний размер социальной пенсии в области снизился на 73,98 руб. (0,5%) по сравнению с октябрем 2025 года, а основная прибавка пришлась на период после апрельской индексации.