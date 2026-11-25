Средняя социальная пенсия в Астраханской области составила 15 550 рублей
Регион уступил соседней Волгоградской области почти на 9 рублей
Астраханская область показала самый низкий в Южном федеральном округе рост социальных пенсий за год. Средняя выплата на 1 октября 2026 года составила 15,55 тыс. руб., следует из данных Социального фонда России (СФР). За год она прибавила 5,6% (826,73 руб.), с начала 2026 года 6,1% (900,71 руб.). В октябре 2025 года пенсия была на уровне 14,73 тыс. руб., на 1 января 2026 года 14,65 тыс. руб.
Социальные пенсии проиндексировали позже страховых, которые выросли на 7,6% с 1 января. Повышение на 6,8% состоялось с 1 апреля 2026 года. К началу года средний размер социальной пенсии в области снизился на 73,98 руб. (0,5%) по сравнению с октябрем 2025 года, а основная прибавка пришлась на период после апрельской индексации.
Средняя социальная пенсия работающих получателей выросла на 7,1%, до 11,5 тыс. руб. (10,7 тыс. руб. годом ранее), неработающих на 5,9%, до 15,8 тыс. руб. (14,9 тыс. руб.). В рублях прибавка неработающих оказалась больше (874,33 против 763,63 руб.), поэтому разрыв между группами увеличился с 4,2 тыс. до 4,3 тыс. руб.
Среди регионов присутствия «Ъ-Средняя Волга» Астраханская область занимает второе место. Впереди Волгоградская область (15,56 тыс. руб., +5,9%), позади Саратовская (15,17 тыс. руб., +6,8%) и Пензенская (14,35 тыс. руб., +6,8%). Самые высокие средние социальные пенсии зафиксированы в Чукотском автономном округе (28,2 тыс. руб.), Магаданской области (25,7 тыс. руб.) и Камчатском крае (25,5 тыс. руб.).