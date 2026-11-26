В частности, оклад педагогического работника второго квалификационного уровня увеличится с 14,4 тыс. до 15,84 тыс. руб., третьего — с 18,2 тыс. до 20,03 тыс. руб., четвертого — с 18,3 тыс. до 20,13 тыс. руб.