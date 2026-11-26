Оклады работников медколледжей Удмуртии повысят на 10%
Новые размеры должностных окладов начнут применять с 1 января 2027 года
Оклады работников подведомственных Минздраву Удмуртии образовательных организаций с 1 января 2027 года вырастут на 10%. Соответствующее постановление подписало правительство республики.
В частности, оклад педагогического работника второго квалификационного уровня увеличится с 14,4 тыс. до 15,84 тыс. руб., третьего — с 18,2 тыс. до 20,03 тыс. руб., четвертого — с 18,3 тыс. до 20,13 тыс. руб.
Для работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня оклад составит 12,51 тыс. руб., второго уровня — 12,55 тыс. руб. Оклады руководителей структурных подразделений установлены в размере 12,59 тыс. и 12,61 тыс. руб. в зависимости от квалификационного уровня.
Изменения также затронут общеотраслевых служащих, рабочих и отдельных специалистов. Например, оклад специалиста по охране труда составит 12,52 тыс. руб., советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями — 18,35 тыс. руб.
Оклады руководителей образовательных организаций будут зависеть от группы по оплате труда: для первой группы установлен размер 21,43 тыс. руб., для второй — 20,5 тыс. руб., для третьей — 19,48 тыс. руб.